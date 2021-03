Basket B, Imola ko con Oleggio: RivieraBanca è prima. Alle Final Eight di Coppa Italia affronta Rieti

Sport

Rimini

| 22:02 - 14 Marzo 2021

Il coach Massimo Bernardi.

RivieraBanca è prima matematicamente nel suo girone in virtù del ko di Imola in casa contro la Mamy Oleggio, nel recupero della 12esima giornata (77-94). Questo nonostante Rimini e Imola debbano ancora recuoerare lo scontro diretto (la data è ancora da fissare). Si completa così il quadro delle squadre qualificate alla Final Eight Coppa Italia Serie B, in programma tra il 2 ed il 4 aprile; sono le prime classificate degli otto gironi al termine della prima fase.

RivieraBanca Basket Rimini e Umana San Giobbe Chiusi si uniscono a Moncada Energy Group Agrigento, Bakery Piacenza, UEB Gesteco Cividale, Ristopro Fabriano, Real Sebastiani Rieti e CJ Basket Taranto.

Questi gli abbinamenti per i quarti di finale di Coppa Italia Serie B del 2 aprile: RivieraBanca Basket Rimini (1^ girone A1)-Real Sebastiani Rieti (1^ girone D1), UEB Gesteco Cividale (1^ girone C1)-Moncada Energy Group Agrigento (1^ girone B1), Umana San Giobbe Chiusi (1^ girone A2)-CJ Basket Taranto (1^ girone D2), Ristopro Fabriano (1^ girone C2)-Bakery Piacenza (1^ girone B2).