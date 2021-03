Basket B femminile, la RenAuto non trova la serata Magika al tiro: ko 46-32

Sport

Rimini

21:29 - 14 Marzo 2021

La squadra della RenAuto Rimini.

La Ren-Auto di coach Pier Filippo Rossi torna in campo a Castel San Pietro dopo tredici mesi dall'ultima partita ufficiale - a San Lazzaro il 15 febbraio 2020 -, ospite della Magika, in un match valido per la seconda giornata del Girone C del campionato di Serie B. Ed è sconfitta per 46-32.

Primo quarto combattuto, un canestro di Vlahova dà il nuovo vantaggio alla Ren-Auto a poco meno di 4' dalla prima pausa, 10-11. Due assist di Farinello, rispettivamente per La Forgia e Eleonora Duca, valgono i due canestri che danno all'Happy il massimo vantaggio, 13-16. La Magika segna un libero che fissa il finale del primo quarto sul 14-16.

Un parziale di 4-0 in avvio di secondo quarto riporta avanti le padrone di casa sul 18-16. Dopo Novelli anche Vlahova deve lasciare la partita per infortunio, costringendo coach Rossi a rotazioni ridottissime nel settore esterne. La Ren-Auto non riesce a sbloccarsi e rimane a secco per più di 4', fino a quando un libero di Noemi Duca toglie il "tappo dal canestro", 20-17.

A poco meno di 5' dall'intervallo Castel San Pietro capitalizza al meglio un antisportivo fischiato alla difesa rosanero e si porta sul +7, 24-17. Il primo canestro su azione del secondo quarto lo segna Palmisano quando mancano 4' all'intervallo, 24-19.

La Ren-Auto stringe bene in difesa e non concede più nulla, ma in attacco continua a faticare contro le zone delle padrone di casa e serve un canestro d'astuzia di Capucci per muovere il punteggio, 24-21 a 1' dall'intervallo lungo. Come a fine primo quarto la Magika segna un libero e chiude la prima metà di gara sul 25-21.

SECONDO TEMPO Il secondo tempo si apre con la Magika in controllo assoluto, 9-0 di parziale per il 34-21, con la Ren-Auto ancora a secco dopo 5' di gioco. Il primo canestro rosanero lo segna Noemi Duca ed è quello del 34-23. Sul finale di frazione due canestri di Noemi Duca riportano lo svantaggio sotto la doppia cifra e si va così all'ultimo mini-intervallo sul 37-28.

La musica non cambia ed anche il quarto quarto comincia con le padrone di casa più in palla: parziale di 4-0 per il 41-28.

Due liberi di Capucci riportano l'Happy a -11 prima che una serie di errori da una parte e dall'altra blocchino il punteggio per oltre 3'. Da qui all fine succede poco: la Magika controlla senza patemi e porta a casa il match col punteggio di 46-32.

IL COACH ROSSI "Se non si fa mai canestro è impossibile vincere - commenta coach Rossi -, al di là della sfortuna che ci ha privato di due giocatrici fondamentali per i nostri equilibri offensivi. Era un partita alla cieca perché non si giocava da tanto e ci mancava il feedback del campo: abbiamo tenuto per 20', poi 5' di black-out a inizio terzo quarto hanno indirizzato la partita. Sull'atteggiamento della squadra posso dire poco, perché abbiamo difeso come dovevamo, ma in attacco abbiamo sbagliato tutto, anche tiri aperti: di questo mi prendo la responsabilità perché evidentemente non eravamo sufficientemente pronti".

La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim sabato 20 marzo, alle ore 20.30, per il match con il B.S.L. San Lazzaro.

Il tabellino

Magika Castel San Pietro-REN-AUTO 46-32

Magika: Roccato 3, Venturoli 6, Zuffa 3, Parrinello 12, Dall'Aglio 4, Melandri 10, Patera 2, Bassi, Curti, Farné, Rubbi, D'Agnano 6. All. Martinelli

HAPPY BASKET: Novelli 2, La Forgia 9, Duca E. 2, Duca N. 9, Palmisano 2, Farinello, Borsetti, Capucci 6, Vlahova 2, Lazzarini, Tiraferri, Gambetti. All. Rossi

Arbitri: Caravita e Grazioli

PARZIALI: 14-16; 11-5; 12-7; 9-4