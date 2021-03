Pd, sindaco di Rimini: "Intervento Letta da leader europeo"

Attualità

Rimini

| 20:35 - 14 Marzo 2021

Enrico Letta nel suo intervento in assemblea Pd, Roma, 14 marzo 2021. Foto Ansa.

"Quello di Letta all'Assemblea del Pd è stato un intervento forte, importante, aperto e innovativo, con un linguaggio e contenuti diversi dal passato. Un intervento da leader europeo, un discorso alto che parla dell''anima' che deve avere un partito e anche del 'cacciavite' che serve pragmaticamente per tradurla in azione". Così il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, anch'egli del Pd, commenta l'investitura alla guida dei democratici dell'ex presidente del Consiglio. "Oggi Letta ha affermato come per la ricostruzione di un'idea di Paese sia necessario il protagonismo e la forza che molte città e enti locali esprimono - ha aggiunto il primo cittadino riminese -. Le città che interpretano quella visione globale e europea (richiamata sempre nel discorso) e che sono in trasformazione e innovazione per presentarsi forti e competitive nel mondo, sono quelle che in definitiva creano lavoro e opportunità concrete e contribuiscono alla formazione di un'idea di paese e di società per l'Italia". "Un discorso quello di oggi - ha concluso Gnassi - che pone il tema di come il Pd debba avere una visione e un'idea di paese come base per costruire relazioni con la società e alleanze con altre forze. Una cosa diversa da un'idea di alleanze che vengono prima e solo per stare al governo".