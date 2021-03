Sport

Cattolica

| 19:58 - 14 Marzo 2021

La squadra della Marignanese-Cattolica.



Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato la lista dei recuperi in programma mercoledì 17 marzo alle 14.30. Nel girone D le partite in calendario sono: Marignanese Cattolica - Corticella, Mezzolara-Fiorenzuola e Sammaurese-Lentigione. Per la squadra di Vullo è una partita da vincere a tutti i costi per dare la caccia alla salvezza diretta o quanto meno a tenere a distanza il Corticella stesso e allungare sul Sasso Marconi.