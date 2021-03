Calcio D, Sammaurese ancora corsara: 0-1 a Sasso Marconi

Sport

San Mauro Pascoli

16:56 - 14 Marzo 2021

















Colpaccio della Sammaurese sul campo del Sasso Marconi per 1-0 con una prova di orgoglio e carattere al termine di una partita intensa, dura, con una posta in palio altissima. Manuzzi e soci hanno mostrato lampi di classe in ripartenza e nel momento in cui bisognava soffrire (espulsione di Vesi) hanno saputo concretizzare gli sforzi ed il sacrificio.

Subito due occasioni per la Sammaurese. Al 2' Nicoli sfrutta un campo non in perfette condizioni e chiama Ciampi al doppio intervento, poi Guatieri di sinistro mette il sale sulla coda degli avversari. Il Sasso risponde per le rime, ma a poco a poco il ritmo cala. Fino al 23' quando Manuzzi al volo sbaglia il tocco sottomisura.

In avvio di ripresa la squadra di Protti va in rete e lo fa con un'azione da manuale del calcio. Al 3' lancio preciso di Pasquini, Guatieri corre con un giaguaro e serve un Manuzzi che davanti alla porta resta freddo e non sbaglia (0-1). I romagnoli condensano benissimo gli spazi e lottano su ogni palla, gestendo il risultato. Al 75' però la sofferenza aumenta perchè viene espulso Vesi.

I giallorossi si mettono l'elmetto ed in trincea resistono all'assedio del Sasso. Recupero infinito, la tensione si taglia con un coltello. Sul traguardo Maniglio esce a vuoto, occasione dei locali che tirano, ma Cianci si immola e salva il risultato. La Sammaurese può alzare le braccia al cielo.

Il tabellino

SASSO MARCONI-SAMMAURESE 0-1

SASSO MARCONI: Ciampi, Zannoni, Magliozzi (65' Testoni), Pedrelli, Serra, Colarietti (56' Del Sante), Falanelli, Torelli, Fiorentini, Monti, Rrapaj A disp: Gianelli, Minutolo, Thiam, Galassi, Magli, Baietti, Marcolini. All Della Rocca

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Della Vedova, Vesi, Chiwisa, Gregorio, Pasquini (77' Cianci), Scarponi, Manuzzi, Guatieri (65' Patrignani), Nicoli (60' Camara) A disp: Ramenghi, Migani, Jassey, Sabba, Lombardi, Rrasa. All Protti

Rete: 48' Manuzzi

Note. Ammoniti: Colarietti, Pedrelli, Patrignani, Maniglio. Espulso: Vesi