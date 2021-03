Calcio D, la Marignanese Cattolica si illude a Fiorenzuola, poi si arrende 4-2

Sport

San Giovanni in Marignano

| 16:41 - 14 Marzo 2021

L'attaccante Emilio Docente.





Sconfitta per la Marignanese Cattolica sul campo del Fiorenzuola per 4-2. Primo tempo a reti inviolate con la squadra di mister Vullo (il tecnico era all'esordio) brava a contenere la manovra rossonera e a sfiorare il vantaggio con Docente nel finale. Per i rossoneri una chance per Guglieri. Ad inizio ripresa - dopo un paio di minuti di gioco - vantaggio della squadra romagnola. Scambio nello stretto tra Garavini e Docente al limite dell'area rossonera, conclusione dell'esperto attaccante giallorosso che supera Battaiola.

Ma l'illusione dei romagnoli dura poco. Al 5' pareggio del Fiorenzuola che si sveglia dal suo torpore. Ottima la manovra sulla destra, pallone messo in mezzo che filtra tra le maglie della retroguardia ospite e pesca Perseu sul palo più lontano: il centrocampista appoggia in rete da un passo (1-1). Al 9' su una punizione da circa trenta metri di Ferri arriva il raddoppio con la palla che si infila all'incrocio (2-1). Al 21' bel pallone in area per Stronati che si porta al limite dell'area piccola ma conclude troppo debolmente per sorprendere Faccioli. Dopo due minuti risponde la Marignanese Cattolica. Pallone in profondità per il subentrante Rizzitelli che dall'out di sinistra, in posizione piuttosto defilata, colpisce l'esterno della rete . Alla mezzora, dopo una traversa colpita di testa da Goh su traversone dalla sinistra, tris per il Fiorenzuola. Corner di Michelotto, Bruschi crossa al centro, dove Stronati ribatte in rete (3-1). Al 39' per atterramento di Goh da parte di Crotti a Marignanese Cattolica accorcia le distanze con Rizzitelli (3-2). Al 45', mentre vengono accordati sette minuti di recupero, chiude la sfida il Fiorenzuola con rete di Oneto (4-2).

Il tabellino

FIORENZUOLA: Battaiola, Crotti (44' st. Hathaway), Guglieri, Zaccariello, Potop, Ferri, Michelotto, (44' st. Saia), Stronati, Arrondini (31' st. Oneto), Bruschi, Perseu (50' st. Baldini). A disp. Ghidetti, Romeo, Marmiroli, Facchini, Parenti. All.: Tabbiani

MARIGNANESE CATTOLICA: Faccioli, Manuzzi (20' st. Battilana), Nodari, Gaiola (36' st. Polini), Pierantozzi, Zanni, Camara, Garavini, Moricoli, Docente (20' st. Goh) Signori (20' st. Rizzitelli). A disp.: Mariani, Palazzi, Gioia, Bergnesi, Palumbo. All.: Vullo