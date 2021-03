E' tornata la neve nell'entroterra di Rimini, forte calo termico ovunque

Attualità

Pennabilli

| 14:14 - 14 Marzo 2021

Neve a Pennabilli (foto di domenica 14 marzo 2021).

Come indicato nel precedente approfondimento a cura di Centro Meteo Emilia Romagna, l'afflusso di aria più fredda sta interessando in queste ore la nostra provincia, apportando precipitazioni sparse, che risultano nevose fin sui 500-600 metri. Pennabilli e Perticara sono tra i comuni interessati in questo momento della precipitazioni nevosi.

La ventilazione, disposta questa mattina (domenica 14 marzo) da sud-ovest, ha permesso inizialmente temperature miti, fin sui +16°C, mentre dalle ore centrali la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali ha prodotto un deciso calo termico, con valori che attualmente in provincia si collocano tra +5°C e +8°C.

Rispetto a 24 ore fa, abbiamo registrato un calo di 11/12°C, tenuto conto che ieri si raggiungevano tranquillamente i +17/19°C.

Dalle ore 12 odierne fino alle ore 24 è valida l'allerta arancione e gialla di Protezione Civile per vento.