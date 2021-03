Sport

Repubblica San Marino

| 13:56 - 14 Marzo 2021

Alessandro Fabbri.

La Società Calcio Faetano rende noto che è stato esonerato il tecnico Fulvio Fabiani.

A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro profuso in questi mesi difficili e gli auguri più sinceri per il proprio futuro. E' stato richiamato in panchina Alessandro Fabbri, che aveva rassegnato le dimissioni nell’ottobre scorso. Fabbri ha guidato gli ultimi due allenamenti settimanali e sarà in panchina oggi nella sfida di campionato con il Cailungo (calcio d’inizio ore 15.00 a Domagnnao).