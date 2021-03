Elezioni, Bonaccini: "Centrosinistra può allearsi con M5S"

Attualità

12:10 - 14 Marzo 2021

"Non ho mai creduto ad alleanze fatte a tavolino per battere gli avversari. Un'alleanza va fatta su idee, progetti, programmi condivisi. Credo sia naturale che nasca un nuovo centrosinistra per le prossime elezioni politiche e di quel centrosinistra, oggi che il Movimento 5 Stelle ha scelto da che parte stare da un po' di tempo ne possa fare parte, ci mancherebbe altro". Lo ha detto, intervenendo, su Radio 24 il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Alle prossime elezioni comunali, ha proseguito, "voteremo a Bologna, a Rimini e a Ravenna e il tentativo di alleanza del centrosinistra con i 5 Stelle nei capoluoghi per il voto di ottobre è un tema sul tavolo e penso che l'alleanza con il Movimento 5 Stelle sulla base di un programma comune, del lavoro fatto insieme con il Governo Conte e di quello che si farà anche con questo Governo possa essere, la costruzione di una nuova alleanza per il futuro" Quindi, ha sottolineato il presidente emiliano-romagnolo, "se è Conte che guida il Movimento 5 Stelle io sono solo contento perché potrà dare ancora più nerbo, più forza. Dobbiamo avere l'ambizione di costruire un progetto per il Paese - ha concluso - nel quale ci può stare tranquillamente anche il Movimento 5 Stelle".