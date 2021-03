Si potrà andare nelle seconde case anche in zona rossa

Attualità

| 12:03 - 14 Marzo 2021

Controlli della Polizia nel riminese.

Alla vigilia dell''ultimo giorno di libertà' prima dell'entrata in vigore delle restrizioni previste dal primo decreto Draghi, che colorerà la penisola di rosso e arancione, fonti di governo anticipano che sarà consentito raggiungere le seconde case, a patto che si possa provarne il possesso e la disponibilità. Ieri tanta folla nelle città, controlli e multe. Nonostante i ripetuti “avvertimenti” da parte delle forze dell'ordine come della polizia locale, continuano gli assembramenti di avventori fuori ma anche all'interno di alcuni locali nel riminese dove è autorizzato solo la vendita per l'asporto di cibi e bevante. Ieri si sono contati 26 mila nuovi contagi in Italia, come il giorno precedente. Ancora più di 900 contagi in Romagna.