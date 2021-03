Gemmano: graffi sulla carrozzeria, vandali prendono di mira l’auto dell’assessore Cavalli

Attualità

Gemmano

| 11:55 - 14 Marzo 2021

I graffi sull'auto dell'assessore.

Vandalizzata l’auto dell’assessore ai lavori pubblici del comune di Gemmano Manuel Cavalli. La vettura, come racconta Cavalli sui social, era parcheggiata da venerdì sulla strada che porta alla piazza centrale, stamattina la brutta sorpresa, alcuni evidenti graffi sulla carrozzeria. Non si tratta chiaramente di un incidente, molto probabilmente è un gesto vandalico. Molti i commenti di sostegno all’assessore sui social tra cui quello del sindaco, Riziero Santi, che scrive: “I danni provocati all’auto dell’Assessore hanno il chiaro ed inequivocabile sapore dell’atto intimidatorio. Si sappia che l’assessore, il Sindaco, l’intera amministrazione comunale e le persone perbene di Gemmano non si faranno intimorire da questi episodi. Solidarietà da parte di tutti all’Assessore e gratitudine per il lavoro e l’impegno che sta mettendo nel suo incarico per il bene dell’intera comunità gemmanese. E non parliamo di ragazzate. Barbari…chi ha fatto questo sono solo dei barbari senza età e senza futuro!”