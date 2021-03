A Santarcangelo un telefono e la piadina di compagnia per combattere la solitudine

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:29 - 14 Marzo 2021

La piadina di compagnia a Santarcangelo.

Santarcangelo sta vivendo unita questo periodo di pandemia. Una compattezza che però non è riuscita a raggiungere tutti quanti e ha lasciato troppo sole alcune persone che non hanno retto la situazione che stiamo vivendo.

Ma, come spesso succede, dal buio e dall'ombra emergono delle luci che danno speranza: l'associazione negozianti di Santarcangelo Città Viva, a partire da lunedì 15 marzo, ha deciso di porgere una mano alle persone più sole, più in difficoltà e ha predisposto un numero telefonico per dare supporto: 376 0149333.

Dall'altra parte del telefono i volontari dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi, raggruppamento Provinciale Forlì Cesena, il presidente Giuseppe Annese, nonché i volontari di Leida a Rimini.



Ma non solo, assieme al supporto telefonico sarà possibile ordinare, gratuitamente, sempre al numero 376 0149333 una "Piadina di Compagnia": in pratica i Volontari consegneranno, a richiesta, un pacchetto di piadine da riscaldare cogliendo l'occasione per scambiare due parole con la persona.

Tutto quanto, naturalmente, mantenendo la distanza di sicurezza, con tutte le protezioni del caso (doppia mascherina, guanti, ecc.) cercando di portare un piccolo respiro di ottimismo oltre alla piadina.



Alex Bertozzi, membro del Direttivo dell'Associazione ci racconta i motivi di questa iniziativa: "Santarcangelo è una comunità ancora piuttosto piccola, dove ci si conosce più o meno tutti e quando qualcosa succede a uno tutta la Città accusa il colpo. C'è molta tristezza in giro, ma non vogliamo fermarci a questo, abbiamo cercato di capire se potevamo fare qualcosa per aiutare i più deboli e soli e, grazie all'incontro con Giuseppe Annese dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi, abbiamo pensato a queste due iniziative. Le rosticcerie socie di Città Viva hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa di regalare le piadine per questa iniziativa e ora non ci rimane che iniziare ad accendere il telefono, preparare il motore e prepararci a portare uno spicchio di piadina condita con l'ottimismo.



Città Viva è sempre stata attenta all'aspetto sociale di Santarcangelo, questo perché per noi, piccoli commercianti, le persone sono individui con cui condividere un percorso di vita insieme e non "clienti" a cui vendere e basta. Prenderci cura degli abitanti di Santarcangelo, in qualsiasi forma possibile dal divertimento all'assistenza, vuol dire, per noi, prenderci cura del nostro futuro, sia di quello dell'attività, sia del nostro paese."



L’APPELLO

Bertozzi conclude con un invito rivolto a tutti i cittadini: "Sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito (cittavivasantarcangelo.it) è disponibile un cartello da scaricare e stampare con il numero di telefono e le informazioni per la 'Piadina di Compagnia'. Chiediamo ai Santarcangiolesi desiderosi di far del bene di stamparlo e piazzarlo in luoghi dove tutti possono leggerlo: agli ingressi di case e palazzi, vicino ai luoghi di spesa o i bidoni dell'immondizia, dovunque sia possibile raggiungere le persone più sole".

Rinnoviamo pertanto l'invito di Città Viva riproponiamo il numero di telefono per il supporto e per ordinare la "Piadina di Compagnia": 3760149333.