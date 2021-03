Calcio D, in campo per i recuperi Marignanese Cattolica e Sammaurese

Sport

Rimini

| 09:13 - 14 Marzo 2021

Giornata di recuperi nel girone D della serie D. Rinviato il match Real Forte Querceta-Correggese a seguito di richiesta inviata dalla società reggiana per un caso di Covid documentato come da protocollo dalla Ausl reggiana che ha fatto scattare la quarantena per tutto il gruppo squadra.

L'Aglianese ospita il Mezzolara, ma c’è in campo anche il Fiorenzuola contro la Marignanese Cattolica senza alcuni titolari. Sfida salevzza tra Sasso Marconi e Sammaurese dove si sta mettendo in bella mostra il centrocampista Manna Chiwisa, 2003, dello Zambia.

IL PROGRAMMA

Aglianese-Mezzolara (recupero 15ª Giornata)

Sasso Marconi Zola-Sammaurese (recupero 16ª Giornata)

Fiorenzuola-Marignanese (recupero 20ª Giornata)