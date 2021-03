Basket C Silver, tonfo Dulca Angels all'esordio: al PalaSGR passa San Lazzaro (66-75)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 21:30 - 13 Marzo 2021

Un time out Dulca Angels.

Dulca Angels Santarcangelo è stata sconfitta al PalaSGR all'esordio nel campionato di serie C Silver. Ad esultare (66-75) è stato un San Lazzaro in grande forma. Gli Angels, privi di Giacomo Frigoli e Filippo Rossi, scivolano a -16 alla fine del secondo quarto (25-41); nella ripresa grazie a Ale Scarponi e Ale Chiari tornano a -10 (35-45 al 25’) ma ogni volta San Lazzaro con Stoikov e Verardi sono bravi a tenere a distanza i gialloblù, che come non bastasse perdono anche Luca Pesaresi per infortunio.

La squadra di coach Ceccarelli prova ancora l’assalto nel quarto periodo con Vandi e Scarponi portandosi fino al-8 (53-61 al 35’), ma San Lazzaro esce dal time out e con due canestri di Flocco ferma la rimonta Angels.