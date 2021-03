Basket D, la Stella Rimini subito vincente: Sant'Agata ko (81-61)

Sport

Rimini

| 19:38 - 13 Marzo 2021

Inizia con un sucecsso il campioanto di serie D per la Stella Rimini: battuta Basket Sant’Agata 81 - 61. Un buon esordio per i ragazzi di coach Casoli che torneranno in campo il prossimo venerdì a Forlì sul campo dei Tigers 2014, aspettando il rientro di Gianluca Verni (pronto a rientrare dopo l’infortunio al ginocchio della stagione scorsa).

Si torna a giocare dopo più di un anno. La tensione e la felicità creano un’atmosfera surreale ma la voglia di tornare in campo è tanta. La Stella parte con Pulvirenti, Naccari, Gori, Campajola e Bryan. Sant’Agata mette in campo una squadra molto giovane frutto di un progetto societario di ringiovanimento. Nelle file dei riminesi Sylvere Bryan fa subito sentire la sua presenza in area, alla fine 21 per lui con 11 rimbalzi, 2 assist, 5 falli subiti in 23 minuti. Tutta la squadra gira bene, nonostante sia tornata in palestra solo 40 giorni fa dopo uno stop di tre mesi, senza aver disputato nessuna amichevole. Buono l’apporto sia dei veterani, Naccari e Pulvirenti, che dei giovani, con Gori che mette in campo una notevole grinta; Rosario Cruz rileva Pulvirenti alla fine del primo quarto entrando in campo con un po’ di nervosismo, mentre nel secondo tempo gioca gli ultimi 14 minuti gestendo bene la squadra e dando energia alla difesa (per lui 6 punti, 4 recuperi, 4 assist e tanta grinta). Anche Fabio Grandi, che gioca come rilievo di Bryan, fa sentire la sua presenza, 10 punti e 6 rimbalzi in 17 minuti.

Notazione d’onore per Accardo che riprende il discorso dalla partita decisiva per la promozione in Serie D di tre anni fa. Giocatore atipico che riesce sempre a creare mismatch, capace di azioni spettacolari, 17 punti (3 su 3 dall’arco), 5 rimbalzi e 3 assist in 16 minuti.

Il tabellino

POL. STELLA 81 – 61 SELENE BASKET SANT’AGATA 81-61

Pol. Stella: Gori 6, Naccari 10, Pulvirenti 5, Rosario Cruz 6, Ferrini, Accardo 17, Bryan 21, Campajola, Grandi 10, Frattarelli 6. All. Casoli, Polverelli.

Sant’Agata: Scaccabarozzi 1, Kertusha 2, Boni 15, Montigiani 4, Angeli 5, Nicoletti 4, Sanzani 10, Tarroni 3, Cervellieri 8, Battistini 9. All. Dalpozzo.

PARZIALI: 20-14; 43-34; 59-43