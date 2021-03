Calcio RSM, hurrà La Fiorita e la Libertas piega il Murata nel finale

Sport

Repubblica San Marino

| 19:21 - 13 Marzo 2021

Duello Ballarini-Tomassini in Libertas-Murata (Foto FSGC).

La Fiorita fa dannatamente sul serio: i gialloblù di Berardi hanno superato a pieni voti l’esame, decisamente probante, della sfida col Tre Penne. L’ennesimo confronto tra le due squadre più vincenti degli ultimi anni va appannaggio della squadra di Montegiardino, che si conferma imbattibile in stagione e sempre vincente in campionato: settima vittoria in altrettante uscite, quella di oggi incamerata al termine di un confronto maschio e teso. Alla fine, è bastato l’inizio: la rete di Michele Pieri, arrivata dopo appena quattro minuti di gioco, è l’unica annotata sul taccuino di Barbeno che – di contro – ha dovuto annotare più di un nome a livello disciplinare. A partire dall’espulsione di Peluso, che ha lasciato in inferiorità numerica La Fiorita al quarto d’ora. La panchina di Montegiardino non ha gradito la decisione arbitrale, esternandolo in maniera irrispettoso – secondo il direttore di gara –: a farne le spese il tecnico Nicola Berardi, allontanato dal campo.

Il Tre Penne non riesce a capitalizzare l’uomo in più, detto che quelli di Ceci hanno potuto contare sul vantaggio negli effettivi di campo per appena diciotto minuti. Poco dopo la mezz’ora, infatti, Enrico Cibelli si vede sventolare sotto il naso il secondo cartellino giallo di giornata, raggiungendo anzitempo gli spogliatoi e ristabilendo – suo malgrado – l’equilibrio numerico in campo. Quello nel risultato non cambierà più, avvicinando sensibilmente l’obiettivo play-off per La Fiorita. Il club di Montegiardino può vantare undici punti di vantaggio nei confronti della Folgore, ad oggi quinta forza del campionato: spettatori interessati, i giallorossoneri sono stati scavalcati dal Tre Fiori, vincente nel pomeriggio di Domagnano.

I campioni di San Marino hanno sbloccato la partita con la Juvenes-Dogana nel finale della prima frazione, grazie alla stoccata di Kalissa. La formazione di Amati non riesce a reagire e paga dazio in un momento di blackout attorno all’ora di gioco che costa al club di Serravalle ben due reti in rapida successione. Santoni prima e Apezteguia poi, permettono al Tre Fiori di ipotecare un prezioso successo che – nella forma – viene ulteriormente arrotondato nel finale per effetto del gol di Nicola Della Valle. Il punto del poker dell’esterno sammarinese è addebitato a Parrotta, entrato nel finale di gara al posto di Mattia Manzaroli, portiere titolare della Juvenes-Dogana. Giornata decisamente favorevole ai gialloblù di Fiorentino che raggiungono il Tre Penne al terzo posto, mettendosi alle spalle la Folgore.

Corsa play-off che si fa sempre più interessante e che dovrà passare inevitabilmente dal turno di che attende la Libertas la prossima settimana. I granata intanto sono saliti nel pomeriggio a quota 21 punti. Incontro tutt’altro che semplice, quello con il Murata, che si vede annullare il gol del vantaggio nel corso del secondo tempo: netto il tocco con la mano di Tani, ammonito nel suo tentativo di sbloccare il risultato in maniera non conforme al regolamento. Buonissimo invece il destro dalla distanza di Moretti: il terzino sammarinese ha liberato un gran destro dai 25 metri che ha trafitto Broccoli, subentrato all’espulso Simone Benedettini. Il Murata, nonostante una mezz’ora abbondante di inferiorità numerica, ha sfiorato il pareggio in pieno recupero con la sponda aerea di Diedhiou. La sua torre ha attraversato tutta l’area piccola, senza incontrare deviazioni che potessero ristabilire l’equilibrio nel punteggio.

Murata che dunque resta fermo a quota 10 punti insieme a Juvenes-Dogana e Fiorentino, con i rossoblu in campo domani pomeriggio con il San Giovanni in una sfida utile anche ad inseguire proprio la quarta posizione. Alla quale si è avvicinata la Virtus, che approfitta della sconfitta del Tre Penne per portarsi a due punti dal club di Città ed agganciare la Folgore alle soglie della zone play-off. I neroverdi – oggi in maglia bianca – hanno avuto ragione del Cosmos a metà della ripresa: il gol che fa saltare il banco è un pezzo di bravura a quattro mani di Lago ed Innocenti, col primo a guadagnare il fondo ed il secondo ad incornare perfettamente alle spalle di Batori. Terza sconfitta consecutiva per il Cosmos, che vede allontanarsi ancor di più il dodicesimo posto – l’ultimo utile per accedere al turno preliminare di post season –.

In tal senso, la sfida tra Faetano e Cailungo sarà indicativa per capire se le formazioni di Bianchi e Fabiani potranno fare meglio dei gialloverdi di Serravalle. L’ulteriore scontro diretto tra Domagnano e Pennarossa garantirà che il quart’ultimo posto non si allontani di troppo, ma tentare di vincere è un imperativo.

I tabellini

Murata - Libertas 0-1

MURATA Benedettini, Arrigoni, Diedhiou, Dominici, Sacco, Tomassini, Bozzetto, Tani, Casadei (dal 64’ Broccoli), Giulianelli (dal 70’ Rinaldi), Pippi (dal 70’ Baschetti, dall’85’ Babboni)

A disposizione: Ortibaldi, Toccaceli, Nanni

Allenatore: Bruno Sammaritani (assente Achille Fabbri)

LIBERTAS Gentilini, Moretti, Ballarini (dall’80’ Sartori), Grassi, Pesaresi, Righini, Sopranzi (dal 77’ Berretti), Narducci, Spadaro, Bernacci, Morelli (dal 70’ Obeng)

A disposizione: De Marzo, Gaiani, Olivi, Giorgini

Allenatore: Mirco Papini

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Alessandro Salvatori e Salvatore Tuttifrutti

Quarto ufficiale: Luca Tura

Marcatori: 84’ Moretti

Ammoniti: Diedhiou, Moretti, Tani, Bozzetti, Pesaresi, Obeng

Espulsi: 72’ Benedettini

Tre Penne - La Fiorita 0-1

TRE PENNE Migani, Cesarini (dal 57’ Semprini), Costa, Patregnani, Lombardi, Genestreti, Battistini (dal 76’ Sorrentino), A. Gasperoni, Chiurato (18’ Costantini), Ceccaroli, Cibelli

A disposizione: Lanzoni, Nanni, Casadei, Mezzadri

Allenatore: Stefano Ceci

LA FIORITA Vivan, M. Gasperoni, Brighi, Di Maio, Grandoni, Loiodice (dall’83’ Miori), Guidi (dal 68’ Errico), Amati, Peluso, Pieri (dal 61’ Mularoni), Zafferani (dal 68’ Sapori)

A disposizione: Venturini, Castellazzi, Michelotti

Allenatore: Nicola Berardi

Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Francesco Lunardon ed Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Luca Zani

Marcatori: 4’ Pieri

Ammoniti: Cibelli, Patregnani, Guidi, Zafferani

Espulsi: 16’ Peluso, 33’ Cibelli (doppia ammonizione)

Cosmos-Virtus 0-1

COSMOS Batori, Zafferani, A. Valentini, Mi. Camillini (dal 71’ Della Valle), Lusini, Ma. Camillini, Matteucci (dal 79’ Cornia), Cervellini, G. Valentini (dall’82’ Della Croce), Senja, Mema

A disposizione: Gregori

Allenatore: Cristian Protti

VIRTUS Paolini, Battistini, D’Altri, Ciacci, Rizzato, Lago (dal 72’ Brigliadori), Aljahej (dal 65’ Santucci), Baiardi, Magri, Innocenti (dall’82’ Rigoni), Angeli

A disposizione: Stimac, Limouni, Lorenzini, Maini

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Giovanni de Girolamo ed Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Cristiano Ascari

Marcatori: 70’ Innocenti

Ammoniti: Lusini, Mi. Camillini, Paolini

Tre Fiori - Juvenes Dogana 4-0

TRE FIORI A. Simoncini, D. Simoncini, Gargiulo (dall’84’ Matteoni), Rea (dal 51’ Angelini), Lunardini, Santoni (dal 67’ Tamagnini), Kalissa, Pracucci (dal 51’ Figone), D’addario (dall’84’ Vandi), Apezteguia, Della Valle

A disposizione: De Angelis, Bordon

Allenatore: Matteo Cecchetti

JUVENES-DOGANA

Manzaroli (dall’81’ Parrotta), Gatti, Acquarelli (dal 68’ Benedetti), Franciosi, Tonti, Boldrini, Ancora (dal 68’ Zucchi), Merli (dal 68’ Michelotti), Stella, Baldini, Protino

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Domenico de Girolamo

Assistenti: Andrea Zaghini e Gianmarco Ercolani

Quarto ufficiale: Gianluca Ceccarelli

Marcatori: 43’ Kalissa, 62’ Santoni, 63’ Apezteguia

Ammoniti: Boldrini