La scomparsa di Raoul Casadei, il figlio Mirko: "Artisti come lui non moriranno mai"

| 15:36 - 13 Marzo 2021

"Gli artisti come Raoul non moriranno mai rimarrà sempre vivo nella sua musica e nelle sue canzoni che viaggiano nell'aria e continuano a esistere". Lo ha detto Mirko Casadei, il figlio di Raoul che dal padre ha ereditato la guida dell'orchestra, in un messaggio vocale inviato al Tgr Rai dell'Emilia-Romagna. "Oggi - ha detto - è un giorno triste per la Romagna, per tutta Italia, per la musica popolare". Inventore del 'lissio' e autore di 'Romagna Mia', un brano-manifesto da oltre 4 milioni di copie, Raoul Casadei è scomparso all'età di 83 anni, dopo il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena, successivo all'infezione da nuovo coronavirus.