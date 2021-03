Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:54 - 13 Marzo 2021

Auto parcheggiate lungo la strada.

Un nostro lettore, ci ha scritto in merito alla situazione in via Dei Gigli angolo via Casale, località S.Ermete di Santantarcangelo di Romagna. "Da diverso tempo, chi entra e chi esce dalla via, ogni giorno rischia un incidente, bisogna aspettare che succeda prima di intervenire?"