Attualità

Repubblica San Marino

| 13:11 - 13 Marzo 2021

Bollettino Covid San Marino 13 marzo 2021.



A San Marino si registrano 29 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, su 268 tamponi, e 43 guarigioni. In ospedale stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, (10, il 2,2% del totale dei casi attivi), cala quello dei reparti Covid, da 15 a 14 (il 3,1% del totale dei casi attivi). Il 94,7% dei casi attivi è in isolamento domiciliare, 431 persone.



VACCINAZIONI Le vaccinazioni anti-COVID sono state 518, portando il totale dall’inizio della campagna vaccinale a 4.806 (prime dosi).