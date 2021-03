Volley, la Nations League 2021 assegnata all'Italia: 'bolla' a Rimini di 32 giorni

Sport

Rimini

| 22:16 - 12 Marzo 2021

Un evento sportivo (e non solo) straordinario per Rimini. In serata la Federation Internationale de Volleyball – Fivb - ha annunciato in che sarà l’Italia, più precisamente Rimini, la città che ospiterà la Volleyball Nations League 2021 femminile e maschile. Il torneo, curato da RCS in colalborazione con la federazione italiana volley, sarà organizzato in una bolla sicura per garantire agli atleti di competere nel regime di massima sicurezza, e permettere ai milioni di fan in tutto il mondo di tornare a vedere lo spettacolo del volley ai massimi livelli. Saranno complessivamente 32 le Nazionali in campo, 16 maschili e 16 femminili, in competizione dal 25 maggio al 27 giugno.

Il concetto di bolla sicura è stato approvato dal Consiglio Volleyball Nations League a gennaio e, grazie a questo format, le migliori nazionali femminili e maschili saranno ospitate e giocheranno in un contesto sicuro per tutta la durata dell'evento. Le nazionali si sfideranno con la formula del round robin (15 partite in totale per squadra).

La competizione femminile si giocherà dal 25 maggio al 20 giugno, mentre il torneo maschile partirà il 28 maggio e terminerà il 23 giugno. In entrambi i tornei saranno le prime quattro, anziché le solite sei, a qualificarsi alle Finali della Volleyball Nations League 2021.

Le semifinali e le finali femminili si disputeranno rispettivamente il 24 e 25 giugno, mentre per il maschile si giocheranno il 26 e 27 giugno. Nell'arco di 31-32 giorni, all'interno della bolla, si giocheranno così la bellezza di 124 partite di alto livello per torneo, avendo sempre come massima priorità la salute e il benessere di tutte le persone coinvolte.

Ricordiamo che l'edizione 2020 è stata annullata in seguito alla pandemia e la Fivb ha modificarto il format per garantire alle squadre di sfidarsi in sicurezza. Nell'arco del mese in cui si articola la manifestazione si giocheranno 124 partite.