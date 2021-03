Basket C Silver, Angels all'esordio con San Lazzaro

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:59 - 12 Marzo 2021

Il coach Gabriele Ceccarelli.









Sabato esordio del campionato della Dulca Santarcangelo in Serie C Silver. La squadra di coach Gabriele Ceccarelli alle ore 18.00 al Pala SGR ospita nella prima giornata di campionato la giovane formazione del BSL San Lazzaro. La gara verrà disputata a porte chiuse.

Filippo Rossi non sarà della partita sabato in quanto è alle prese con la guarigione dal Covid. Sarà assente anche il playmaker Giacomo Frigoli, per un piccolo strappo al polpaccio che lo terrà lontano dal campo ancora qualche settimana.

Coach Gabriele Ceccarelli, come sta la squadra?

“La squadra è rinnovata, si sta allenando bene ma necessita delle partite per trovare il feeling, solo il campo sarà nostro amico in questo percorso”.

Che partita ci aspetta sabato?

“San Lazzaro è squadra giovane guidata da un top player come Stoikov, l’impossibilità di fare amichevoli rende questo esordio ancor di più un’incognita a livello di conoscenza degli avversari. Dovremo essere bravi a usare il nostro sistema più che a pensare a loro”.

Come sarà tornare in campo a distanza di quattro mesi?

“A ottobre ci hanno fermato a 24 ore dall’inizio, ora ci siamo. Non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Intanto il coach e la sua compagna Elena sono diventati papà e mamma di Tommaso Tiago. Alla famiglia le congratulazioni del mondo Angels e della redazione di Altarimini.it