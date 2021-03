Rimini Calcio, sei positivi: tre calciatori e tre componenti lo staff

Sport

Rimini

| 17:32 - 12 Marzo 2021

Gomis in azione.





Il Rimini FC rende noto che a seguito del ciclo di tamponi molecolari effettuato ieri mattina sull’intero gruppo squadra per l’individuazione dell’infezione da Covid 19, sono risultati positivi sei tesserati (3 calciatori e 3 componenti dello staff tecnico) che si trovavano già in isolamento domiciliare. Nella giornata odierna la Ausl della Romagna ha comunicato la fine della quarantena per il resto dei tesserati per i quali sabato pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti sul terreno del “Romeo Neri”.

Intanto il centrocampistas Kalagna Gomis è rientrato in gruppo guarito dalla lesione al bicipite femorale sinistro.