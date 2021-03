Nuovo lungomare di Cattolica, imprenditori contro il sindaco: "calato il silenzio sul progetto"

Attualità

Cattolica

| 17:32 - 12 Marzo 2021

Rendering del nuovo lungomare di Cattolica.

Cna, Confartigianato e Adac chiedono chiarezza sul nuovo lungomare al sindaco di Cattolica, Mariano Gennari, ricordando le sue parole all'incontro organizzato da Cna lo scorso 22 settembre: "C'è la volontà di trovare una soluzione per tutti garantendo la continuità di tutte le attività addirittura migliorandole, così ci confronteremo con le imprese che insistono sul lungomare per condividere il progetto e trovare una soluzione". Ma da allora, accusano le associazioni di categoria, "da allora su un'opera fondamentale per il futuro della città è calato il silenzio", con poche imprese contattate. Non si hanno notizie sul progetto definitivo, peraltro annunciato dal dirigente responsabile in occasione della riunione della II commissione consiliare del 15 febbraio. "Questa situazione sta lasciando diverse imprese nell’incertezza, senza informazioni su quello che sarà il proprio futuro alla fine della prossima stagione estiva. E questo avrà, inevitabilmente, una ricaduta anche sugli investimenti". Le associazioni di categorie, che riuniscono 700 imprese della città, chiedono chiarezza e per questo hanno presentato una richiesta di accesso agli atti sul progetto del nuovo lungomare: "Troviamo corretto che a pochi mesi di distanza dal bando che darà avvio ai lavori, artigiani e commercianti del lungomare siano aggiornati su come il nuovo progetto cambierà il volto della zona più turistica della città". L'azione delle associazioni di categoria pare aver avuto subito effetti: "dopo un lungo silenzio, alcune imprese sono subito state contattate. Questo per noi è un buon risultato".