Covid: a Rimini forte aumento dei casi, +430. Nessun decesso

Attualità

Rimini

| 15:38 - 12 Marzo 2021

Il bollettino di venerdì 12 marzo.



A Rimini numeri in salita per il contagio da nuovo coronavirus. I nuovi casi sono 430, il 12,4% del totale dei contagi in regione (3477), con prevalenza dei sintomatici, 269, sugli asintomatici, 161 (percentualmente 62,6% e 37,4%). Nessun decesso è stato registrato, per il nostro territorio, mentre calano i ricoveri in terapia intensiva: ora sono 25 (-1). Nella settimana dell'8 marzo, i contagi sono stati finora 1483, media di 297 contagi al giorno.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 3477 (2085 sintomatici e 1.392 asintomatici, percentuali 59,7 % e 40%)

Tamponi totali: 47.160 il più alto da inizio pandemia (24.194 molecolari, 22.966 rapidi).

Tasso di positività: 7,4%



Decessi: 35

Guarigioni: 1.457



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 62.617 (+1.985 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 59.070 (+1.940), il 94,3% del totale dei casi attivi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 350 (+5 rispetto a ieri, 0,6% del totale), 3.197 quelli negli altri reparti Covid (+40, 5,1%).



Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (+1), 19 a Parma (numero invariato rispetto a ieri), 30 a Reggio Emilia (invariato), 73 a Modena (+4), 99 a Bologna (+1), 34 a Imola (-1), 33 a Ferrara (+1), 14 a Ravenna (-1), 4 a Forlì (invariato), 9 a Cesena (+1) e 25 a Rimini (-1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA: 20.758 a Piacenza (+107 rispetto a ieri, di cui 79 sintomatici), 19.810 a Parma (+256, di cui 127 sintomatici), 36.468 a Reggio Emilia (+298, di cui 185 sintomatici), 50.723 a Modena (+514, di cui 371 sintomatici), 62.607 a Bologna (+1.015, di cui 618 sintomatici), 10.445 casi a Imola (+99, di cui 54 sintomatici), 16.886 a Ferrara (+188, di cui 43 sintomatici), 22.483 a Ravenna (+274, di cui 151 sintomatici), 11.273 a Forlì (+140, di cui 105 sintomatici), 14.078 a Cesena (+156 , di cui 83 sintomatici) e 27.869 a Rimini (+430, di cui 269 sintomatici).