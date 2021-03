Calcio C, l'ex mister del Rimini Giovanni Colella sabato al debutto sulla panchina del Legnago

Sport

Rimini

| 15:32 - 12 Marzo 2021

Il tecnico Giovanni Colella.



L'ex mister del Rimini Calcio Giovanni Colella si è accasato al Legnago prendendo il posto di Massimo Bagatti, sollevato dalla guida tecnica della prima squadra. Fatale al tecnico la pesante sconfitta (5-1) con il Matelica. Colella è reduce dalla esperienza all’estero sulla panchina del FK Apolonia, nel campionato albanese. "La cosa più bella è tornare a spiegarsi nella propria lingua, farlo in una lingua straniera è difficile, anche per concetti non complicati" ha spiegato Colella in conferenza stampa. Sabato i biancazzurri saranno di scena contro il Fano, un match fondamentale per la salvezza: "Sarà una gara importante ma non decisiva, la affronteremo con consapevolezza" ha detto il tecnico. Il club veronese è al terzultimo posto con 23 punti. L’ultima della classe è l’Arezzo: è a -6, distanza non troppo tranquillizzante. Nello staff al fianco di Colella ci sono Andrea Bellini, confermato nel ruolo di preparatore atletico, e il preparatore dei portieri Matteo Martini. Andrea Faccioli sarà collaboratore tecnico del mister in luogo di Antonio Minadeo, cui è stata affidata la direzione dell’Area Tecnica dove, in sinergia con il responsabile del mercato, Alberto Misturini, riporterà direttamente al direttore generale, Mario Pretto