Zona Rossa: comune di Rimini annuncia più controlli per rispetto norme

Attualità

Rimini

| 15:17 - 12 Marzo 2021

L'assessore Jamil Sadegholvaad.

L'assessore del comune di Rimini Jamil Sadegholvaad annuncia da domani (sabato 13 marzo) un'intensificazione dei controlli, da parte delle forze dell'ordine, sul territorio riminese, al fine di verificare il rispetto delle norme previste per la zona rossa, e abbassare la curva del contagio da nuovo coronavirus. "Sono certo che prevarrà un forte senso di responsabilità collettiva nel rispetto di queste misure restrittive perché è decisivo uscire prima possibile da questa situazione, ma questo è possibile solo con il contributo di tutti", è l'appello dell'assessore. Con l'ultimo decreto legge del governo Draghi, sarà zona Rossa anche per il periodo pasquale, quello che, nelle speranze degli operatori, qualche mese fa, doveva essere il periodo della ripartenza. "Siamo con il Governo ma tengo ancora una volta a ribadire l’urgenza della tempistica dei ristori affinché possano davvero arrivare prima possibile, per dare un contributo reale nel momento più duro in cui le imprese devono far fronte ai propri costi di gestione", evidenzia Sadegholvaad, che chiede, in nome dell'amministrazione comunale, contributi a fondo perduto e non il credito di imposta.