Attualità

Repubblica San Marino

| 13:23 - 12 Marzo 2021

Bollettino Covid Repubblica di San Marino del 12 marzo 2021.

Nuovo coronavirus, calano i ricoveri in terapia intensiva all'ospedale di Stato di San Marino, da 11 a 10, mentre nel reparto Covid i pazienti assistiti rimangono 15. Il 5,3% dei casi attivi è dunque ricoverato in ospedale, mentre 444 persone, il 94,7% del totale, sono in isolamento domiciliare. I nuovi casi registrati sono 33, su 247 tamponi, 38 le guarigioni.