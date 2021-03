Ciclabile sul Marano, l'idea trova consensi a Coriano. "Ma serve anche collegamento con Rimini"

Attualità

Coriano

| 13:14 - 12 Marzo 2021

I consiglieri di minoranza di Coriano esprimono in una nota il parere favorevole per il progetto di realizzazione di un percorso storico-naturalistico denominato "linea dell’acqua" sul Marano, un'opera che coniugherà interventi di messa in sicurezza idraulica alla valorizzazione del territorio. Il percorso pedonale-ciclabile attraverserà San Marino, Coriano e Riccione, "collegando i tratti esistenti sul territorio riducendo le distanze e valorizzando l'entroterra", rilevano i consiglieri di "Insieme per Coriano", che chiedono al sindaco di Coriano di attivarsi, uscendo "dal solito isolamento territoriale al quale ha abituato i suoi cittadini". Nel consiglio comunale dello scorso 9 marzo l'amministrazione comunale di Coriano ha inserito nel Dup (Documento Unico di Programmazione) l'intenzione di realizzare una pista ciclopedonale all'interno del parco del Marano, finanziando l'opera con l'indennità di disagio. Ma la partecipazione al progetto regionale renderebbe superfluo quel progetto e permetterebbe infatti di liberare delle risorse "che potrebbero essere utilizzate per la realizzazione di una pista ciclo pedonale sulla strada provinciale SP41, nel tratto che unisce la frazione di Ospedaletto di Coriano e la frazione di Gaiofana di Rimini, creando una seconda direttrice di collegamento tra Coriano e Rimini". L'invito dunque all'amministrazione comunale di Coriano ad attivarsi anche con la provincia di Rimini per questo secondo collegamento ciclabile.