Cattolica: nuove caldaie più efficienti installate alla Residenza per Anziani

Attualità

Cattolica

| 12:54 - 12 Marzo 2021

Una delle nuove caldaie installate.



Prosegue a Cattolica il percorso di efficientamento energetico degli immobili comunali. Con un affidamento alla ditta “Intervento Pronto h24”, si è provveduto nei giorni scorsi alla sostituzione di una caldaia posta a servizio della Residenza sanitaria assistita di via Ludwig Van Beethoven. Pur avendo la stessa potenzialità pari 290 Kw, la più moderna e funzionale caldaia a condensazione installata permetterà un risparmio di gas metano calcolato in circa il 15% ed avrà una minore emissioni di gas inquinanti CO2 di circa il 20%.



Parallelamente, nell’ambito delle politiche “green” messe in atto negli ultimi anni, la Giunta Comunale ha dato recentemente mandato agli uffici tecnici di Palazzo Mancini per l’avvio della valorizzazione dei cosiddetti “Certificati bianchi”, più propriamente chiamati titoli di efficienza energetica (TEE). Si tratta di titoli che certificano il risparmio energetico conseguito dall’amministrazione comunale derivante dai interventi di efficientamento eseguiti agli impianti di illuminazione pubblica ed a vari immobili comunali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sostituzione della lampade in diverse arterie comunali, nelle aree verdi, la nuova illuminazione della zona portuale e dell’area VGS. I Certificati bianchi, implicando il riconoscimento di un contributo economico, rappresentano un incentivo a ridurre il consumo energetico in relazione al bene distribuito. Un singolo certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP) e viene indicativamente quotato 250 euro. Al Comune di Cattolica sono stati riconosciuti circa 200 certificati che nell’arco di 5 anni porterebbero ad un risparmio di 200 Tonnellata Equivalente di Petrolio e risorse per approssimativamente 50mila euro che si aggiungono ai risparmi per il minor consumo di energia.