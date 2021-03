Attualità

12 Marzo 2021

Porfido sepolto dall'asfalto.

Un nostro lettore, ci scrivere per segnalare pezze d'asfalto sulla pavimentazione in porfido: "Segnalo che sul marciapiede del lungomare (zona Lagomaggio) pavimentato a porfido sono state fatte delle riparazioni non con cubetti di porfido, ma bensì con una colata di asfalto. Vanificando così l'estetica del lungomare e i soldi spesi per la realizzazione iniziale dell'opera".