Nuoto: coppa Emilia Romagna, tempi super per il Garden Rimini

| 10:36 - 12 Marzo 2021

Lorenzo Battazza.

Si è conclusa con ottimi risultati per la Polisportiva Garden la Coppa Emilia-Romagna, gara andata in scena allo stadio del nuoto di Riccione che ha visto scendere in vasca diversi atleti della squadra agonistica riminese.

La competizione si è disputata in vasca da 50 metri e nonostante il periodo di carico, tutti i ragazzi hanno risposto con grandissima volontà ed impegno centrando molti personali, diversi miglioramenti e record sociali, in linea con un percorso sempre di continua crescita per tutta la squadra.

Tra i migliori risultati si segnalano:

Lorenzo Battazza 100 farfalla, 1’01”57 (vasca da 50m) - Record sociale, categoria Ragazzi

Enea Ulqinaku 200 rana, 2’38”02 (vasca da 50m) - Record sociale, categoria Cadetti ed Assoluto

Valentina Bonatti 200 stile, 2’21”44 (vasca da 50m) - Record sociale, categoria Juniores, Cadetti ed Assoluto

Giovanni Rinaldi 200 stile, 1’59”46 (vasca da 50m) - Record sociale, categoria Cadetti ed Assoluto

Tutta la squadra e i tecnici rinnovano sempre i ringraziamenti il loro presidente Ermanno Pasini e per tutta la struttura del Garden Sporting Center, che continua a sostenere i ragazzi, permettendo loro di proseguire gli allenamenti e vivere anche di sport in un momento così complicato. Il prossimo appuntamento con le gare sarà a metà aprile con le finali dei Campionati Regionali.