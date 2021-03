Poggio Torriana, il comune consegna notebook e connessioni internet per la Dad

Attualità

12 Marzo 2021

Notebook pronti per essere consegnati.

Anche il comune di Poggio Torriana in aiuto degli studenti per la Didattica a distanza. Sono arrivate diverse richieste all'amministrazione comunale per poter agevolare gli alunni in questo percorso di studi non agevole per tutti. In stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche, in particolare la DD2 di Santarcangelo e l'IC Ponte sul Marecchia di Verucchio, a cui afferiscono i plessi scolastici di Poggio Torriana, sono stati acquistati 20 notebook e 10 connessioni internet ed in questi giorni verranno consegnati 16 notebook e 6 connessioni, come da richieste già pervenute dai Dirigenti scolastici all'ufficio scuola comunale e all'assessorato competente.

"Questo impegno-commenta l'assessore all'Istruzione del Comune di Poggio Torriana, Francesca Macchitella- è stato profuso dall'amministrazione sin dall'inizio della pandemia da covid, per tutelare il diritto allo studio e all'apprendimento di tutti i bambini e le bambine residenti nel nostro comune che non avevano la possibilità di acquistare l'adeguata strumentazione tecnologica per il collegamento da casa per la didattica a distanza."

Ringrazio inoltre le insegnanti, le educatrici e la coordinatrice pedagogica per il loro costante ed instancabile lavoro volto a garantire la possibilità di realizzare l'attività, non a distanza ma in presenza, per i bambini con disabilità certificata e con bisogni educativi speciali, come previsto dall'ordinanza ministeriale n.134 del 9 ottobre 2020. In questo momento difficile, che purtroppo tocca da vicino la vita di molte famiglie da ormai un lunghissimo tempo che supera l'anno, la priorità è fare il possibile nel rispetto delle competenze e dei ruoli istituzionali, in sinergia con le scuole e con i servizi sociali laddove serve un'attenzione maggiore per prevenire situazioni di aggravio del disagio".