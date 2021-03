Rimini, scomparsa Piero Bevitori, la famiglia ringrazia per la vicinanza

Attualità

Rimini

| 07:34 - 12 Marzo 2021

Nel riquadro Piero Bevitori.

Sono stati in tanti a rendere omaggio alla memoria di Piero Bevitori, storico gestore dell'Altromondo Studios, scomparso recentemente a 82 anni. Enrico, figlio del socio Guerrino Galli, assieme alla famiglia Bevitori con un messaggio desidera ringraziare quanti sono stati vicini in questo momento.



“Un ringraziamento sincero a tutti coloro che in questo momento difficile ci hanno fatto sentire la loro vicinanza con messaggi, telefonate e telegrammi e a chi ha voluto dedicare qualche parola per testimoniare quanta passione e amore avesse nostro padre per la sua Rimini. Crediamo che sarebbe fiero di sapere che in una carriera così lunga e come tale con momenti di soddisfazione e altri di difficoltà ciò che rimane sono le relazioni costruite negli anni. Le figlie, la moglie, Enrico e Valentina Galli”.