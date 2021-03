Tutta l'Emilia Romagna verso la zona rossa. Ancora molti casi, paziente 39enne tra le vittime

Attualità

| 18:30 - 11 Marzo 2021

"Coi dati che stanno emergendo" che passi tutta la regione in zona rossa "è nelle cose". Così l'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini in un'intervista televisiva, ricordando i provvedimenti regionali che hanno già aumentato le restrizioni per Modena, Bologna e la Romagna, mentre il resto delle province è ancora arancione, a parte Reggio Emilia che è arancione scuro. "L'incidenza dei casi è sopra 250 per 100mila abitanti per settimana e nei reparti abbiamo una saturazione al 45% in terapia intensiva e 49% nei reparti covid". A Bologna, aggiunge, la situazione "è preoccupante, problematica e critica".



Nuovi contagi in regione



Ancora un numero importante di casi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 2.845 sulla base di quasi 40mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media 43 anni. In regione si piangono altre 45 vittime, tra cui un paziente Covid di 39 anni in provincia di Forlì-Cesena. In totale le vittime in regione sfiorano quota 11mila da inizio pandemia. I ricoveri salgono ancora: in terapia intensiva ci sono 345 pazienti (+12 rispetto a ieri) e negli altri reparti 3.161 (+68). I malati effettivi ad oggi superano 60mila unità. Nel Bolognese la maggior parte dei nuovi contagi, oltre mille.