Meno soli nelle case di riposo con tablet e videoproiettori donati dal Rotary

| 18:20 - 11 Marzo 2021

La consegna dei tablet e del videoproiettore.



Una generosa donazione del Rotary Club Novafeltria-Alta Montefeltro per le cinque strutture per anziani del territorio dell'Alta Valmarecchia e del Montefeltro: tablet per permettere agli ospiti di mantenere contatti con i propri familiari, videoproiettore, ma anche uno scanner per la temperatura e uno ossimetro digitale, per misurare l'ossigenazione del sangue, fondamentale nella diagnostica di polmoniti da Sars-CoV-2. La consegna è avvenuta oggi (giovedì 11 marzo), in residenza comunale, alla presenza del sindaco Stefano Zanchini. Le cinque strutture beneficiarie della donazione sono "Padre Agostino di Montefeltro" a Sant'Agata Feltria, la Cra di Talamello, il pensionato San Giuseppe di Novafeltria, la casa albergo "Terza Primavera" di Pennabilli e la Residenza Protetta per Anziani "Paradiso" di Carpegna.