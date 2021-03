Covid Rimini: 223 nuovi casi, 9 decessi e +1 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:25 - 11 Marzo 2021

Il bollettino di giovedì 11 marzo 2021.



La Provincia di Rimini registra 223 nuovi casi di contagio, il 7,8% del totale dei casi di tutta la regione, con prevalenza degli asintomatici, 114, sui sintomatici, 109, percentualmente 51,1% e 48,9%. I contagi nei primi tre giorni della settimana, riportati dalla regione, sono stati per il nostro territorio 1053, con una media giornaliera di 263 contagi. I ricoveri in terapia intensiva salgono a 26 (+1), vicino il picco di 28 ricoveri registrato finora nella seconda ondata pandemica, e sono nove i decessi comunicati: cinque donne, rispettivamente di 71, 84 – quest’ultima deceduta a Cesena – 85, 91 e 98 anni, e 4 uomini: uno di 81, 2 di 90, e uno di 85 anni. L'età media dei deceduti è di 86 anni.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 2.845 (1699 sintomatici e 1.146 asintomatici, percentuali 59,7 % e 40,3%)

Tamponi totali: 39.832 (23.322 molecolari, 16.510 rapidi).

Tasso di positività: 7,1%



Decessi: 57

Guarigioni: 1.558



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 60.666 (+1.242 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.160 (+1.162), il 94,2% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 345 (+12 rispetto a ieri, lo 0,6% dei casi attivi), 3.161 quelli negli altri reparti Covid (+68, 5,2% dei casi attivi).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 19 a Parma (numero invariato), 30 a Reggio Emilia (+2), 69 a Modena (-1), 98 a Bologna (+8), 35 a Imola (+2), 32 a Ferrara (+1), 15 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (invariato), 8 a Cesena (invariato) e 26 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA: 20.651 a Piacenza (+31 rispetto a ieri, di cui 22 sintomatici), 19.554 a Parma (+155, di cui 98 sintomatici), 36.170 a Reggio Emilia (+190, di cui 98 sintomatici), 50.209 a Modena (+389, di cui 280 sintomatici), 61.625 a Bologna (+911, di cui 476 sintomatici), 10.346 casi a Imola (+118, di cui 64 sintomatici), 16.699 a Ferrara (+174, di cui 59 sintomatici), 22.209 a Ravenna (+328, di cui 231 sintomatici), 11.133 a Forlì (+140, di cui 114 sintomatici), 13.922 a Cesena (+186, di cui 148 sintomatici) e 27.439 a Rimini (+223, di cui 109 sintomatici).