Arriva il wi-fi gratuito nell'anello del centro storico di Coriano

15:12 - 11 Marzo 2021

Arriva il wi fi gratuito nel centro storico di Coriano. Lo comunica l'amministrazione comunale in una nota. "A fronte di un costo complessivo previsto pari a 34.900 euro, grazie all'aggiudicazione dei contributi previsti dai bandi, con soli 9.950 euro garantiremo il Wi fi Free e non pagheremo neppure il costo dei canoni perché saranno finanziati dalla Regione E-R e quindi non incideranno sulla spesa corrente", spiega il sindaco Domenica Spinelli. Il Wi fi gratuito è già attivo su tutta l'area della Piazza Mazzini e sull'area Piazza Fratelli Cervi. A conclusione dei lavori, previsti nei prossimi mesi, sarà attivo in tutta l'area del Teatro CorTe, del Museo Simoncelli e della Biblioteca Battarra e per il tratto centrale di Via Garibaldi.