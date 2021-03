Metromare, aumentano i costi per i comuni: Bellaria furiosa

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:04 - 11 Marzo 2021

L'assessore Cristiano Mauri.

L'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina furiosa per l'incremento dei costi per il Metromare, per l'anno 2021. “Dalla documentazione ricevuta in settimana, si evince come per il 2021 sia previsto per il nostro Comune un incremento di costi del 42.30% rispetto al 2020: è inaccettabile come il Metromare, opera a cui Bellaria Igea Marina è del tutto estranea, sia da sola la responsabile di una impennata pari a 2.229.707 euro, solo parzialmente attenuati da razionalizzazione del Trasporto Pubblico Locale”, accusano l’assessore alla mobilità Bruno Galli e l’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Mauri, dopo aver preso visione del bilancio di Agenzia Mobilità Romagna per l’anno in corso.Inizialmente, spiegano i due assessori, era stato spiegato che i costi sarebbero stati solo a carico dei comuni interessati dal tracciato. Poi si sono aggiunti i costi fissi di struttura e, infine, "il pieno coinvolgimento economico anche di chi non c’entra nulla, con il pretesto che si tratta di un servizio di costa. Tutto questo ci lascia basiti", accusano.



Il prolungamento del tracciato del Metromare, secondo l'amministrazione comunale, aumenterà il gap degli investimenti tra Rimini Nord e Rimini Sud, "su un territorio in cui restano attivi servizi tradizionali del trasporto pubblico ed una linea ferroviaria di costa verso cui la Regione è sempre più orientata a un rafforzamento. Quella ferrovia tanto impattante per Bellaria Igea Marina, che deve convivere con la presenza di ben cinque passaggi a livello in poco più di due chilometri e mezzo, che diventano sei inserendo anche quello della zona colonie in circa sette chilometri di lunghezza del nostro comune".



Bellaria Igea Marina protesta anche per lo stato del trasporto pubblico costiero: “A disagio si aggiunge disagio, con un trasporto pubblico costiero che, di fatto, per un residente di Bellaria Igea Marina è tranciato all’altezza di San Mauro Mare rendendo molto complicato il raggiungimento del bacino Forlì-Cesena: quell’unicum con il bacino di Rimini, sotteso alla creazione dell’Agenzia Unica, resta una pia illusione".