Vaccini, Bonaccini: "Non tollerabili altri ritardi e tagli"

Attualità

Emilia Romagna

| 14:51 - 11 Marzo 2021

Stefano Bonaccini, governatore della regione Emilia Romagna.

Sul fronte vaccinale "il Governo ha annunciato l'arrivo in Italia da aprile di milioni di dosi. Noi siamo pronti. Ma arrivino davvero, perché non sono tollerabili altri ritardi e tagli alle forniture da parte delle multinazionali che hanno peraltro ricevuto risorse pubbliche per la ricerca". Così, sulla sua pagina Facebook, il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. "Siamo fra le regioni che vaccinano di più, dati della Fondazione Gimbe - osserva - anche nella giornata di ieri, oltre 17mila somministrazioni. Ma siamo organizzati per farne molte di più - conclude Bonaccini - 45 mila al giorno, oltre un milione al mese".