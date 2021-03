Attualità

Repubblica San Marino

| 14:47 - 11 Marzo 2021

Bollettino Covid San Marino 11 marzo 2021.

Nuovo coronavirus, crescono i ricoveri in terapia intensiva all'ospedale di Stato di San Marino, da 10 a 11, mentre nel reparto Covid i pazienti assistiti scendono da 18 a 15. Il 5,5% dei casi attivi è dunque ricoverato in ospedale, mentre 448 persone, il 94,5% del totale, sono in isolamento domiciliare. I nuovi casi registrati sono 32, 34 le guarigioni. Sul fronte vaccinazioni, le prime dosi somministrate sono 3668.