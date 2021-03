Scontro tra due auto sulla via Marecchiese a Sant'Ermete, lunghe code al semaforo

Cronaca

Rimini

| 10:12 - 11 Marzo 2021

Le auto coinvolte nell'incidente.

Incidente stradale sulla via Marecchiese, due auto coinvolte, lunghe code al semaforo. Lo scontro ha riguardato due auto all'incrocio tra via Marecchiese e la via Trasversale Marecchia a Sant'Ermete. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale. Presente anche e un'ambulanza per soccorrere una persona di cui non sono state rese note le generalità che è stata portata in ospedale in codice di media gravità. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 di oggi (giovedì 11 marzo). La circolazione è fortemente rallentata sul tratto della via Marecchiese.