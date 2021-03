Cosa fare dopo le superiori, incontri di orientamento a Rimini

Attualità

Rimini

| 09:40 - 11 Marzo 2021

Immagine di repertorio.

È ai nastri di partenza “Domani… io? Percorsi Post Diploma”, ciclo di incontri di orientamento per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, rivolto a docenti e a tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Rimini. Una mappa per orientarsi fra i possibili percorsi di scelta al termine della scuola superiore.

Gli incontri, 6 in totale, si propongono di indagare i possibili percorsi di scelta una volta conseguito il diploma di Stato e rappresentano uno strumento utile in questo delicato periodo che stanno attraversando gli adolescenti e l’intero “mondo della scuola”. Si ritiene importante in un momento storico in cui le relazioni e i confronti si sono assottigliati, fornire un ulteriore ‘luogo’ di informazione e di scambio rivolto agli studenti del IV e V anno delle scuole di II grado. In tale contesto il progetto “Domani… io? Percorsi Post Diploma” rappresenta un contributo significativo alla costruzione di una mappa completa delle opportunità esistenti, per confrontarsi con esperti e progettare il proprio futuro con consapevolezza e motivazione.

L’incontro di apertura del ciclo si terrà in data venerdì 12 marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal titolo “Le opportunità post diploma tra Università, formazione superiore lavoro e imprenditoria” gli studenti e docenti interessati possono iscriversi individualmente qui.