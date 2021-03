Calcio D, la Marignanese Cattolica domenica a Fiorenzuola con i cerotti

Sport

| 19:42 - 10 Marzo 2021

L'attaccante Emilio Benito Docente.

La Marignanese Cattolica comunica che la squadra, a seguito dei test con esito negativo effettuati dall'AUSL, è ufficialmente uscita dalla quarantena. Attendiamo l'esito dei tamponi fissati in data venerdì 12 marzo per ufficializzare la gara di domenica 14 marzo contro Fiorenzuola . Tutti gli atleti – speiga la società - hanno comunque mantenuto un regime di allenamento congruo ai protocolli vigenti e non vedono l'ora di tornare in campo. Però a Fiorenzuola mancheranno probabilmente tre attaccanti. Goh, Rizzitelli e Merlonghi alle prese tutti con infortuni e guai muscolari per cui il solo over disponibile è Docente. E' chiaro che in queste condizioni la trasferta in terra emiliana diventa molto difficile per il nuovo mister Matteo Vullo. Mercoledì 17 marzo la Marignanese Cattolica dovrebbe recuperare al Calbi il match contro il Corticella: si aspetta l'ok dalla LND. Quella è una partita da vincere e basta per i giallorossi che da qui alla fine del mese potrebbero rimpinguare la rosa con una nuova pedina.