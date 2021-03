Vaccinazione uniforme in tutta la Romagna: l'Ausl risponde ai dubbi del comune di Rimini

Attualità

Rimini

| 18:45 - 10 Marzo 2021

Centro vaccinazione di Riccione.



L'Ausl Romagna in una nota precisa che la programmazione e l’andamento della campagna vaccinale sta procedendo, sulla base delle forniture delle dosi di vaccino, in modo uniforme su tutto il territorio romagnolo. "Non c’è quindi alcuna differenza a Rimini rispetto agli altri territori della Romagna", evidenzia la nota, in risposta alle parole del vicesindaco Gloria Lisi. Venerdì scorso è partita la vaccinazione, tuttora in corso, per il personale delle Forze dell’ordine tra cui anche la polizia penitenziaria e appena ricevute le indicazioni si è provveduto a richiedere anche gli elenchi del personale civile afferente alla Casa Circondariale di Rimini che nei prossimi giorni sarà sottoposto a vaccinazione. Sul fronte delle farmacie e paramacie, sulla base degli elenchi pervenuti dall’Ordine professionale è stato vaccinato il personale delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e prossimamente si procederà alla somministrazione del vaccino anche al restante personale delle parafarmacie.