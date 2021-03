Calcio giovanile, sospeso definitivamente il campionato Juniores nazionale

Sport

Rimini

| 18:11 - 10 Marzo 2021

Finisce qui il campionato Nazionale per gli Under 19. Dopo alcune sospensioni, nell'ultimo Comunicato LND, il Dipartimento Interregionale ha deciso di sospendere definitivamente il Campionato Nazionale Juniores. Di seguito il comunicato con i motivi della sospensione:

Il Dipartimento Interregionale, premesso:

- che con il C.U. n. 18 del 3/2/2021 è stata comunicata la ripresa del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021;

- che la situazione relativa al numero dei contagi sul territorio nazionale è tale che ha determinato provvedimenti restrittivi da parte del Governo riguardanti anche l’attività scolastica in presenza;

- che allo stato, pur ipotizzando un format diverso del Campionato con una composizione di gironi territorialmente meno disagiata, non si rinvengono le condizioni per una ripresa in assoluta sicurezza per i giovani calciatori;

- che, peraltro, anche l’eventuale prolungamento della stagione sportiva, laddove eventualmente autorizzato dalla FIGC, non risulta praticabile per la concomitanza con gli esami di maturità;

tutto quanto innanzi premesso, si ritiene necessario DELIBERARE la sospensione definitiva del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021.