Covid, i dati dell’Ausl comune per comune: la mappa dei contagi nel riminese 

Attualità

Rimini

| 17:51 - 10 Marzo 2021

Report Covid Provincia di Rimini 1-7 marzo 2021.



La settimana dal 1 al 7 marzo, in Provincia di Rimini, ha confermato la crescita di contagi e casi attivi registrata già nell'ultima settimana di febbraio. I nuovi contagi sono stati 1773 (1543 la settimana precedente), con un aumento del 13%, mentre i casi attivi sono 3414 (+554 rispetto alla settimana precedente, 2860, +16,2%). A Rimini 1369 casi attivi, il 40,1% del totale dei casi attivi della Provincia di Rimini. Da segnalare che il virus ha tornato a colpire duramente la parte sud della provincia, con molti nuovi casi registrati a S.Giovanni in Marignano e Cattolica. Da segnalare anche un corposo numero di casi attivi a Sant'Agata Feltria.



CASI ATTIVI* 3414



Bellaria 187 (+41 casi attivi, 114 nuovi casi)

Cattolica 117 (+75, 123 nuovi casi)

Casteldelci 4 (+2, 2 nuovi casi)

Coriano 151 (+10, 66 nuovi casi)

Gemmano 7 (+5, 5 nuovi casi)

Maiolo 12 (-2, 1 nuovo caoi)

Misano Adriatico 115 (+38, 65 nuovi casi)

Mondaino 7 (-1, 2 nuovi casi)

Montefiore Conca 23 (-1, 9 nuovi casi)

Montescudo-Monte Colombo 88 (+3, 30 nuovi casi)

Morciano di Romagna 90 (-18, 29 nuovi casi)

Novafeltria 71 (+18, 37 nuovi casi)

Pennabilli 26 (-10, 4 nuovi casi)

Poggio Torriana 88 (+1, 27 nuovi casi)

Riccione 333 (+56, 129 nuovi casi)

Rimini 1369 (+222, 709 nuovi casi)

San Clemente 59 (-6, 24 nuovi casi)

San Giovanni in Marignano 196 (+75, 106 nuovi casi)

San Leo 14 (-5, 7 nuovi casi)

Santarcangelo di Romagna 214 (+25, 80 nuovi casi)

Saludecio 23 (+8, 17 nuovi casi)

Sant'Agata Feltria 46 (+19, 22 nuovi casi)

Talamello 7 (+7, 7 nuovi casi)

Verucchio 92 (+7, 60 nuovi casi)



Montegridolfo Covid Free



*I casi attivi sono i pazienti attualmente positivi al virus, quindi aumenti o diminuzioni dipendono sia dal numero di nuovi contagi, sia dal numero delle guarigioni e dei decessi.



PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA al 7 marzo: 22, 0,6% del totale (+22,7% rispetto alla settimana precedente)



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020) 857 (+29): Rimini (403, +9), Riccione (109, +6), Cattolica (54), Santarcangelo di Romagna (51, +2), Bellaria Igea Marina (43, +2), Misano Adriatico (27, +2), Morciano di Romagna (24, +1), Coriano (20), San Giovanni in Marignano (18), Verucchio (20,+2), Novafeltria (17, +1), Montescudo Monte Colombo (13), Saludecio (12), San Clemente (10), Poggio Torriana (10, +1), San Leo (7), Pennabilli (6, +3), Sant'Agata Feltria (3), Mondaino (3), Casteldelci, Gemmano (2), Talamello, Montefiore Conca, Montegridolfo (1).