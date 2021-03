VIDEO Bmw prende fuoco mentre viaggia, conducente salvo per un soffio

Cronaca

Novafeltria

| 17:01 - 10 Marzo 2021

Momenti di concitazione a Novafeltria, nella via Galli, intorno alle 16 di oggi (mercoledì 3 marzo). La Bmw di un trentenne del luogo ha infatti preso fuoco, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze. Il conducente ha infatti arrestato il veicolo contro la ringhiera di un'abitazione, si è messo in salvo, dando l'allarme alle persone residenti: c'era infatti preoccupazione che la vettura potesse esplodere. I Carabinieri, intervenuti, hanno interdetto l'accesso alla strada in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco.



Ed era stato proprio un carabiniere fuori servizio ad accorgersi che l'auto, in marcia, stesse andando a fuoco: l'uomo ha così subito allertato l'automobilista, gesticolando e urlando per attirare la sua attenzione. Le fiamme si sono propagate a tutta la carrozzeria e si sono udite, come riportato da alcuni testimoni, anche due piccole esplosioni. I vigili del fuoco, intervenuti con due autobotti, hanno spento le fiamme.