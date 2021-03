Basket B, RivieraBanca: il calendario della seconda fase di campionato Quattro partite in casa e quattro in trasferta. Domenica 21 Rimini sfida in casa Empoli (ore 18)

Sport Rimini | 16:47 - 10 Marzo 2021 Il coach di RivieraBanca Massimo Bernardi. Ecco il calendario definitivo della seconda fase di campionato che vedrà RivieraBanca affrontare in gara singola tutte le 8 squadre del girone A2 (4 partite in casa e 4 in trasferta). Ricordiamo che al termine della seconda fase di campionato si avrà la classifica finale dell'intero girone A (dunque squadre A1 + squadre A2) in base alla quale verranno determinate le squadre che andranno ai playoff, resteranno nella categoria, disputeranno i playout oppure retrocederanno. Il calendario Domenica 21 marzo alle ore 18 Rimini - Empoli Mercoledì 24 marzo alle ore 20.30 Firenze – Rimini Domenica 28 marzo alle ore 18 Rimini vs Chiusi Domenica 11 aprile alle ore 18 Piombino - Rimini Domenica 18 aprile alle ore 18 Rimini vs Livorno Mercoledì 21 aprile alle ore 19 Ozzano - Rimini Domenica 25 aprile alle ore 18 Rimini vs San Miniato Domenica 2 maggio alle ore 18 Cecina vs Rimini