Calcio D, il Forlì passa sul campo del Mezzolara 1-2. Il portiere Stella ha parato un rigore

Sport

Forlì

| 16:32 - 10 Marzo 2021

Oggi pomeriggio si sono giocate a porte chiuse due gare di recupero nel girone D di Serie D. Mezzolara-Forlì è finita 1-2 Vantaggio biancoazzurro con Ferretti Santiago al 28' pt e pareggio biancorosso con Ferrari al 30'pt. Al 36'pt il Forlì passa in vantaggio grazie alla rete siglata da Marzocchi. Espulso a 11 minuti dalla fine il difensore del Forlì Biasiol tra i galletti per una gomitata a Ferretti in area (il bomber è rimasto a terra per una nove di minuti per uscire in barella) e rigore per la squadra di casa parato da Stella, bravo anche sulla ribattuta.

In casa la Sammaurese è stata sconfitta 0-2 dal Real Forte Querceta: doppietta di bomber Pegollo (una rete per tempo).

LA CLASSIFICA

AGLIANESE punti 44, FIORENZUOLA E PRO LIVORNO 39, LENTIGIONE 38, PRATO 35, CORREGGESE 30, REAL FORTE QUERCETA E FORLI' 28, RIMINI 26, PROGRESSO 25 BAGNOLESE 24, MEZZOLARA 23, SERAVEZZA POZZI 20, SAMMAURESE 19, GHIVIZZANO, MARIGNANESE E SASSO MARCONI 16, CORTICELLA 8

DA RECUPERARE

6 PARTITE: MEZZOLARA

4 PARTITE: SAMMAURESE

3 PARTITE: RIMINI

2 PARTITE: CORREGGESE, CORTICELLA, FIORENZUOLA, LENTIGIONE, MARIGNANESE CATTOLICA

1 PARTITA: AGLIANESE, BAGNOLESE, FORLI', REAL FORTE QUERCETA, GHIVIZZANO, PROGRESSO, SASSO MARCONI.