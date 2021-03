Covid: in Provincia di Rimini la scorsa settimana 1793 contagi totali, il massimo finora

Attualità

Rimini

| 16:16 - 10 Marzo 2021

Nella settimana dal 1 al 7 marzo, i contagi in Provincia di Rimini sono stati complessivamente 1793 (e non 1561 come riportato precedentemente, secondo i dati della regione). Le ultime due settimane sono state quelle che hanno registrato i dati più alti della seconda ondata pandemica, iniziata a ottobre. Sul fronte scuola, in Provincia di Rimini, nell'ultima settimana sono stati registrati 75 focolai, il dato più alto: dall'8 febbraio (sono aumentati del 61,3%).



In Romagna le positività, nella settimana 1-7 marzo, sono state 5.437 le positività su un totale di 45.371 tamponi eseguiti, tasso di positività molto alto del 12%. La performance dei tempi di refertazione dei tamponi, entro le 48 ore, si mantiene molto alta, al 99 per cento. Per quanto riguarda l'indicatore relativo alle persone ricoverate, su tutta la Romagna, a lunedì 8 marzo, si registra la quota di 576 ricoveri, con un rialzo di 146 ricoverati rispetto alla settimana scorsa, mantenendo l'azienda all’interno del livello rosso del Piano ospedaliero Covid. Anche i riempimenti nelle terapie intensive sono in rialzo, sia in termini assoluti che percentuali.